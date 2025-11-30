Gravissimo incidente nella mattinata di oggi - domenica 30 novembre - sulla strada provinciale 27, nel tratto che collega Villagrande e Tortolì. Un'auto con a bordo tre uomini è andata fuori strada, finendo sotto il ponte 'S'Othai' e facendo un volo di circa 10 metri che è risultato fatale. Stando a quanto riferito sino ad ora, il terribile fatto è avvenuto intorno alle 11.20 di stamani. I tre uomini, dei giovani operai, stavano viaggiando su una Golf 4 quando è avvenuta la tragedia. Il conducente ha improvvisamente perso il controllo, uscendo dalla carreggiata. La vettura è precipitata nel vuoto, finendo nel burrone, dove si è schiantata, restando parzialmente sommersa dall'acqua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Incidente mortale a Villagrande, auto finisce nel burrone: morti tre operai