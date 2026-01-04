Gaza raffica di colpi della marina israeliana su due pescatori in barca | il disperato tentativo di mettersi in salvo

Nella città di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale, si sono verificati diversi episodi di violenza, con l’esercito israeliano che ha ucciso almeno tre palestinesi. Nelle ultime ore, la marina israeliana ha aperto il fuoco su due pescatori in barca, cercando di mettersi in salvo. Questi eventi evidenziano le tensioni in atto e la difficile situazione nella regione.

L'esercito israeliano hanno ucciso almeno tre palestinesi in distinti episodi oggi nella città di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale. Lo hanno riferito le autorità sanitarie locali citate da Reuters sul suo sito. Secondo le fonti tra le vittime c'è un ragazzo di 15 anni, un pescatore ucciso al di fuori delle aree ancora occupate da Israele nell'enclave e un terzo uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco a est della città, in aree sotto il controllo israeliano. In un video diffuso sui social in queste ore, si vede due pescatori in mare che cercano disperatamente di sfuggire alla raffica di colpi.

