Giorni della Merla | perché si chiamano così e cosa racconta la tradizione

I Giorni della Merla sono un termine tradizionale che indica il periodo tra fine gennaio e inizio febbraio. Questo intervallo, ricco di leggende e usanze, rappresenta un momento di passaggio nel calendario stagionale. La tradizione italiana associa a queste giornate simbolismi legati al clima e alla cultura locale, mantenendo vivo il patrimonio di storie e credenze legate a questa particolare data.

Ogni anno, a cavallo tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, torna una delle espressioni più amate (e citate) del folklore meteorologico italiano: i Giorni della Merla. Ma perché si chiamano così? E soprattutto: è vero che sono davvero i giorni più freddi dell’anno? Nella versione più diffusa della tradizione, i Giorni della Merla coincidono con gli ultimi tre giorni di gennaio: 29, 30 e 31 gennaio. In alcune zone d’Italia, però, la conta cambia leggermente e arriva fino al 1° febbraio: segno che, più che una regola scientifica, è una credenza popolare che varia da territorio a territorio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

I Giorni della Merla, che si svolgono tra il 29 e il 31 gennaio, rappresentano un momento tradizionale molto radicato in Italia.

I giorni della merla, che comprendono il 29, 30 e 31 gennaio, sono tradizionalmente considerati i più freddi dell’anno.

