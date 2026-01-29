giorni della merla 2026 cosa sono e quando cadono

Nei prossimi giorni si attendono i Giorni della Merla, dal 29 al 31 gennaio 2026. Sono considerati i più freddi dell’anno, e molti italiani li aspettano con la speranza di affrontare il gelo con qualche consiglio utile. La tradizione popolare li associa a un freddo intenso, radicato nelle storie di generazioni passate e nelle credenze legate alle stagioni.

Arrivano i Giorni della Merla che cadono il 29, 30 e 31 gennaio 2026. Considerati i più freddi dell’anno, sono spesso associati a leggende tramandate di generazione in generazione e affondano le loro radici nella cultura contadina e nelle credenze legate al clima. La leggenda dei Giorni della Merla. I Giorni della Merla devono il loro nome a una leggenda che ha come protagonista un piccolo uccello dal piumaggio bianco. Si narra che, per sfuggire al freddo pungente di gennaio, la merla e i suoi piccoli si rifugiarono in un camino rimanendovi per tre giorni. Quando uscirono, le loro piume erano diventate nere a causa della fuliggine e da allora tutti i merli iniziarono ad avere le piume scure. 🔗 Leggi su Lapresse.it

I giorni della Merla rappresentano un appuntamento tradizionale nel calendario italiano, associato a condizioni climatiche fredde e rigide.

