I giorni della Merla rappresentano un appuntamento tradizionale nel calendario italiano, associato a condizioni climatiche fredde e rigide. Per il 2026, si prevede che queste giornate di gelo si concentrino tra il 29 e il 31 gennaio, confermando la tradizione che le collega alle temperature più basse dell’anno. Un dato utile per organizzare le proprie attività e prepararsi alle condizioni meteorologiche di quel periodo.

Il cannone Si diceva che ci fosse un cannone da far passare oltre il Po. Lo raccontava nel 1740 Sebastiano Pauli. Era molto grande e lo avevano chiamato la Merla. Si aspettarono gli ultimi giorni di gennaio per farlo passare sul ghiaccio del fiume gelato visto che questi erano i giorni più freddi. Il matrimonio Una Nobile Signora di Caravaggio, che veniva chiamata de Merli, doveva attraversare il fiume Po per andare a prendere marito. Lo poté fare solo in questi giorni in cui il fiume era ghiacciato. I merli Una tradizione dice che lo scherzoso mese di gennaio desse fastidio a una merla bianca facendo venire il freddo ogni volta che l’uccello usciva a recuperare cibo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quando arrivano i giorni della merla nel 2026?

Approfondimenti su Giorni della Merla

I giorni della merla, che comprendono il 29, 30 e 31 gennaio, sono tradizionalmente considerati i più freddi dell’anno.

L’ultima settimana di gennaio porta condizioni climatiche variabili nelle Marche, con piogge, vento e nevicate in alta collina.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Giorni della Merla

Argomenti discussi: Arrivano i Giorni della Merla 2026, ma non è detto che siano i più freddi dell'anno: la leggenda e la meteorologia; Giorni della merla 2026, quando arrivano i giorni più freddi dell'anno. Le leggende e la tradizione di fine gennaio; Meteo Puglia Giorni della Merla 2026: freddo e pioggia. Le previsioni dal 26 gennaio al 1 febbraio; Arrivano i giorni della merla, ma farà davvero così freddo? Forse no.

Arrivano i Giorni della Merla sulle Marche piogge e vento con nevicate in alta collinaChe tempo ci aspetta nell'ultima settimana di gennaio? Entriamo nel periodo clou dell'inverno, quello che include i Giorni della Merla, gli ... msn.com

Arrivano i giorni della merla, ma farà davvero così freddo? Forse noIl 29, il 30 e il 31 gennaio sono detti i Giorni della merla. Tradizionalmente si dice siano i giorni più freddi del'anno. Ma perché si chiamano proprio così? Cosa c'entra la merla? Ed è vero che in ... milanotoday.it

Dal gelo della Merla alla luce della Candelora: arrivano i giorni che decidono l'inverno - facebook.com facebook