Arrivano i giorni della merla, i tre giorni più freddi dell’anno sono ormai alle porte. Da sempre considerati il picco dell’inverno, si avvicinano tra il 29 e il 31 gennaio e portano temperature molto basse, con gelo intenso e qualche nevicata in alcune zone. La tradizione popolare li aspetta come il momento più rigido dell’anno, e quest’anno non sarà diverso.

Il freddo di questi giorni potrebbe non essere il punto più basso dell’inverno. Secondo la tradizione popolare, infatti, il periodo più rigido dell’anno deve ancora arrivare: sono i giorni della merla, attesi anche nel 2026 tra il 29 e il 31 gennaio, da sempre considerati i tre giorni più freddi in assoluto, spesso associati a gelo intenso e, in alcune zone, a possibili nevicate. La credenza vuole che l’andamento di queste giornate abbia un valore quasi “predittivo”: se i giorni della merla risultan o particolarmente freddi, la primavera successiva dovrebbe essere più mite e gradevole; se invece il freddo è meno marcato, l’inverno sarebbe destinato a protrarsi più a lungo, ritardando l’arrivo delle temperature primaverili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arrivano i giorni della merla, ecco quando: perché questi sono considerati i più gelidi dell’anno e cosa annunciano per la primavera

I Giorni della merla sono tradizionalmente considerati i giorni più freddi dell’anno, dal 29 al 31 gennaio.

Le previsioni meteo per i giorni 29, 30 e 31 gennaio 2026 indicano temperature meno rigide rispetto agli anni passati.

La Leggenda dei Giorni della Merla Storia della Buonanotte + Canzone #igiornidellamerla

