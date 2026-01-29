Varese gioco con un coltello a farfalla nei bagni di scuola | studente in Questura

Un ragazzino di 13 anni si è ferito con un coltello a farfalla nei bagni della sua scuola a Varese. La polizia ha chiamato i genitori e ha portato lo studente in Questura, dove ora si trova sotto controllo. Un compagno, coinvolto nel fatto, è stato ascoltato dagli agenti. Il dirigente scolastico ha già annunciato che prenderà provvedimenti contro gli studenti coinvolti.

Varese, gioco con coltello a scuola: studente ferito, compagno in Questura. L'Ansa riferisce che il dirigente scolastico ha preannunciato provvedimenti. L'episodio, avvenuto nei bagni, deriverebbe da una sfida piuttosto che da una lite. Quello che doveva essere un momento di pausa tra una lezione e l'altra si è trasformato in un caso di cronaca che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. In un istituto superiore di Varese, durante l'intervallo, è spuntato un coltello. Secondo quanto riportato dall'Ansa, due studenti minorenni si sono appartati nei bagni della scuola maneggiando un coltello "a farfalla" con una lama di quattro centimetri.

