Varese studente ferito con un coltello a scuola Un compagno finisce in questura Nessuna aggressione era un gioco

Da ilgiorno.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Varese uno studente si è ferito a un dito durante un episodio che sembra un semplice gioco. Insieme a un compagno, stavano maneggiando un coltello in classe, quando qualcosa è andato storto. Il ragazzo è stato portato in ospedale per le cure, mentre l’amico coinvolto è stato portato in questura per chiarimenti. La scuola resta sotto shock, ma entrambi i ragazzi assicurano che non c’è stata nessuna aggressione, solo un errore di valutazione.

Varese, 29 gennaio 2026 –  Uno studente è rimasto ferito a un dito della mano mentre, insieme a un amico, giocava con un coltello a s cuola. L'altro giovane è stato portato in questura per accertamenti. La vicenda è accaduta all'istituto superiore Daverio Casula Nervi, a Varese. Un gioco tra amici. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, uno dei due ragazzi, entrambi minorenni, avrebbe portato a scuola il coltello,  a farfalla, con una lama di 4 centimetri. E, mentre erano nei bagni,  durante l'intervallo, i due avrebbero iniziato a usarlo per gioco, probabilmente nell'ambito di una sfida. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

varese studente ferito con un coltello a scuola un compagno finisce in questura nessuna aggressione era un gioco

© Ilgiorno.it - Varese, studente ferito con un coltello a scuola. Un compagno finisce in questura. “Nessuna aggressione, era un gioco”

Approfondimenti su Varese gioco

Varese, “gioco” con un coltello a farfalla nei bagni di scuola: studente in Questura

Un ragazzino di 13 anni si è ferito con un coltello a farfalla nei bagni della sua scuola a Varese.

Studente aggredito e ferito con un coltello a scuola a Sora: è caccia all'aggressore

Nella mattinata a Sora, un liceale è stato aggredito con un coltello davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Varese gioco

Argomenti discussi: Giocano con un coltello a scuola, studente in questura.

varese studente ferito conVarese, studente ferito con un coltello a scuola. Un compagno finisce in questura. Nessuna aggressione, era un giocoIl preside dell’istituto superiore Nervi: Non è ammissibile portare delle armi di alcun tipo e quanto accaduto avrà delle ripercussioni molto gravi ... ilgiorno.it

varese studente ferito conVarese, giocano con un coltello a scuola: studente finisce in QuesturaIl fatto è avvenuto all'istituto superiore Daverio Casula Nervi. Due ragazzi hanno iniziato a giocare durante l'intervallo all'interno dei bagni della scuola: uno dei due è rimasto leggermente ferito ... tg24.sky.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.