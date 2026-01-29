varese studente ferito con un coltello a scuola un compagno finisce in questura nessuna aggressione era un gioco

Questa mattina a Varese uno studente si è ferito a un dito durante un episodio che sembra un semplice gioco. Insieme a un compagno, stavano maneggiando un coltello in classe, quando qualcosa è andato storto. Il ragazzo è stato portato in ospedale per le cure, mentre l’amico coinvolto è stato portato in questura per chiarimenti. La scuola resta sotto shock, ma entrambi i ragazzi assicurano che non c’è stata nessuna aggressione, solo un errore di valutazione.

Varese, 29 gennaio 2026 – Uno studente è rimasto ferito a un dito della mano mentre, insieme a un amico, giocava con un coltello a s cuola. L'altro giovane è stato portato in questura per accertamenti. La vicenda è accaduta all'istituto superiore Daverio Casula Nervi, a Varese. Un gioco tra amici. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, uno dei due ragazzi, entrambi minorenni, avrebbe portato a scuola il coltello, a farfalla, con una lama di 4 centimetri. E, mentre erano nei bagni, durante l'intervallo, i due avrebbero iniziato a usarlo per gioco, probabilmente nell'ambito di una sfida. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un ragazzino di 13 anni si è ferito con un coltello a farfalla nei bagni della sua scuola a Varese.

Nella mattinata a Sora, un liceale è stato aggredito con un coltello davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli.

