Giancarlo Esposito si scaglia contro Donald Trump e l’ICE. L’attore di Breaking Bad ha espresso un forte dissenso, chiedendo alle persone di reagire alle politiche attuate dal presidente degli Stati Uniti. Con parole chiare, Esposito invita a una rivoluzione civile contro quella che definisce una gestione ingiusta e oppressiva.

La star di Breaking Bad ha criticato pesantemente il presidente degli Stati Uniti e si è rivolto alla popolazione invitandoli a reagire a questa politica. Giancarlo Esposito è stato intervistato da Variety al Sundance Film Festival, affermando che negli USA è tempo che venga organizzata una vera e propria rivoluzione, alla luce delle gravissime azioni messe in atto dall'ICE a Minneapolis. L'attore, famoso per il ruolo di Gus Fringe in Breaking Bad si è scagliato contro la politica messa in atto dall'amministrazione Trump che ha portato maggiore violenza e ha inasprito pesantemente le tensioni crescenti con la popolazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Giancarlo Esposito attacca Donald Trump e l’ICE: "È tempo di una rivoluzione"

Approfondimenti su Giancarlo Esposito

Una donna è stata uccisa a Minneapolis da un agente dell’Ice, secondo quanto riportato dal Minnesota Star Tribune, identificata come Renee Nicole Good.

Le recenti discussioni sulla presenza degli agenti dell’Ice alle Olimpiadi evidenziano le tensioni tra sicurezza e tutela dei diritti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Giancarlo Esposito

Giancarlo Esposito attacca Donald Trump e l’ICE: È tempo di una rivoluzioneLa star di Breaking Bad ha criticato pesantemente il presidente degli Stati Uniti e si è rivolto alla popolazione invitandoli a reagire a questa politica. movieplayer.it

Giancarlo Esposito facebook

"marco esposito" - Results on X | Live Posts & Updates x.com