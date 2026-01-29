Giancarlo Esposito attacca Donald Trump e l’ICE | È tempo di una rivoluzione

Da movieplayer.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giancarlo Esposito si scaglia contro Donald Trump e l’ICE. L’attore di Breaking Bad ha espresso un forte dissenso, chiedendo alle persone di reagire alle politiche attuate dal presidente degli Stati Uniti. Con parole chiare, Esposito invita a una rivoluzione civile contro quella che definisce una gestione ingiusta e oppressiva.

La star di Breaking Bad ha criticato pesantemente il presidente degli Stati Uniti e si è rivolto alla popolazione invitandoli a reagire a questa politica. Giancarlo Esposito è stato intervistato da Variety al Sundance Film Festival, affermando che negli USA è tempo che venga organizzata una vera e propria rivoluzione, alla luce delle gravissime azioni messe in atto dall'ICE a Minneapolis. L'attore, famoso per il ruolo di Gus Fringe in Breaking Bad si è scagliato contro la politica messa in atto dall'amministrazione Trump che ha portato maggiore violenza e ha inasprito pesantemente le tensioni crescenti con la popolazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Giancarlo Esposito attacca Donald Trump e l’ICE: "È tempo di una rivoluzione"

