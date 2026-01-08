L’Ice uccide una donna a Minneapolis ma Trump attacca | Terrorismo interno
Una donna è stata uccisa a Minneapolis da un agente dell’Ice, secondo quanto riportato dal Minnesota Star Tribune, identificata come Renee Nicole Good. L’episodio ha suscitato reazioni, con Donald Trump che ha commentato definendo l’evento come un esempio di “terrorismo interno”. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e sulle modalità di intervento delle forze dell’ordine negli Stati Uniti.
Il Minnesota Star Tribune ha identificato in Renee Nicole Good la donna uccisa a colpi d’arma da fuoco da un agente dell’Ice a Minneapolis. Il Consiglio comunale della città, in . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Minneapolis, agente Ice uccide una donna durante operazione anti-immigrazione. Trump: “Ha sparato per autodifesa”
Leggi anche: Minneapolis: l'Ice uccide una donna, Trump accusa la vittima. Nella città di George Floyd un altro omicidio divide l'America
Usa l’Ice uccide una donna a Minneapolis; Minneapolis l’Ice uccide la 37enne Renee Nicole Good con tre colpi alla testa | esplode la protesta negli Usa.
Minneapolis, l'Ice uccide una donna: «Minacciava gli agenti con il suo suv». Renee Nicole Good freddata con tre colpi alla testa - Un agente federale ha ucciso una cittadina americana di 37 anni, la moglie di un noto attivista locale, che ... leggo.it
Minneapolis: l'Ice uccide una donna, Trump accusa la vittima. Nella città di George Floyd un altro omicidio divide l'America - Un altro video riscrive la storia di un abuso delle autorità verso i cittadini. msn.com
Minneapolis, agente Ice uccide una donna durante operazione anti-immigrazione. Trump: “Ha sparato per autodifesa” - Per i federali è stata legittima difesa dopo un “atto di terrorismo interno”: la vittima era la moglie di un a ... quotidiano.net
Usa, l’Ice uccide una donna a Minneapolis A pochi isolati da dove è stato assassinato George Floyd gli agenti dell’immigrazione sparano su un’«osservatrice» mentre si allontanava Luca Celada x.com
Donna uccide pitbull a coltellate, il cane aveva aggredito il marito e non mollava la presa - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.