L’Ice uccide una donna a Minneapolis ma Trump attacca | Terrorismo interno

Una donna è stata uccisa a Minneapolis da un agente dell’Ice, secondo quanto riportato dal Minnesota Star Tribune, identificata come Renee Nicole Good. L’episodio ha suscitato reazioni, con Donald Trump che ha commentato definendo l’evento come un esempio di “terrorismo interno”. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e sulle modalità di intervento delle forze dell’ordine negli Stati Uniti.

Minneapolis: l'Ice uccide una donna, Trump accusa la vittima. Nella città di George Floyd un altro omicidio divide l'America - Un altro video riscrive la storia di un abuso delle autorità verso i cittadini. msn.com

Minneapolis, agente Ice uccide una donna durante operazione anti-immigrazione. Trump: “Ha sparato per autodifesa” - Per i federali è stata legittima difesa dopo un “atto di terrorismo interno”: la vittima era la moglie di un a ... quotidiano.net

Usa, l’Ice uccide una donna a Minneapolis A pochi isolati da dove è stato assassinato George Floyd gli agenti dell’immigrazione sparano su un’«osservatrice» mentre si allontanava Luca Celada x.com

