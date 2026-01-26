Ghali all'apertura di Milano-Cortina il ministro dello Sport Abodi | Non esprimerà il suo pensiero sul palco

Ghali parteciperà alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, ma non esprimerà il proprio pensiero durante l’evento. Il ministro dello Sport Abodi ha precisato che l’artista non interverrà pubblicamente, poiché le sue opinioni non sono condivise dall’organizzazione. La presenza di Ghali rappresenta un momento di rilievo per l’evento, mantenendo comunque un atteggiamento sobrio e rispettoso delle decisioni prese dagli organizzatori.

