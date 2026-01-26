Ghali all'apertura di Milano-Cortina il ministro dello Sport Abodi | Non esprimerà il suo pensiero sul palco
Ghali parteciperà alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, ma non esprimerà il proprio pensiero durante l’evento. Il ministro dello Sport Abodi ha precisato che l’artista non interverrà pubblicamente, poiché le sue opinioni non sono condivise dall’organizzazione. La presenza di Ghali rappresenta un momento di rilievo per l’evento, mantenendo comunque un atteggiamento sobrio e rispettoso delle decisioni prese dagli organizzatori.
Ghali sarà alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, ma "non esprimerà il suo pensiero, perché non lo condividiamo". Questo è quanto dichiarato dal Ministro dello sport Andrea Abodi. Affermazioni che hanno sollevato polemiche nel mondo politico.
“Milano-Cortina, Ghali non esprimerà il suo pensiero sul palco”. Polemica sul ministro Abodi: “Censura preventiva”
Durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina, Ghali non esprimerà il suo pensiero sul genocidio di Gaza, suscitando polemiche e discussioni sulla censura preventiva.
Milano-Cortina, Ghali alla cerimonia d'apertura. Il ministro Abodi: "Non condividiamo il suo pensiero, non sarà espresso sul palco"
Ghali sarà tra i protagonisti della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, prevista il 6 febbraio a San Siro.
Ghali sarà alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, ma non esprimerà il suo pensiero, perché non lo condividiamo
L'artista in veste inedita per interpretare l'Armonia. Il ministro: 'Artisti scelti per le performance, azzerati i rischi di interpretazione'.
