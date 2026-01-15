Ancora polemica sui rifiuti a Modena | Sbagliato tornare ai cassonetti Troppa superficialità

La questione dei rifiuti a Modena continua a suscitare controversie. Recentemente, alcuni esperti hanno sottolineato come il ritorno ai cassonetti sia una soluzione sbagliata, evidenziando la superficialità di approcci semplificatori. È importante affrontare la problematica con analisi accurate, evitando banalizzazioni e propaganda, per trovare strategie efficaci e sostenibili nella gestione dei rifiuti cittadini.

Modena, 15 gennaio 2026 – “Basta banalizzazioni e propaganda bipartisan sulla gestione dei rifiuti”. La reprimenda arriva da Legambiente Modena a proposito del dibattito sugli abbandoni e dopo il video del sindaco Massimo Mezzetti di cui abbiamo dato conto ieri. L’associazione ambientalista, che aveva chiesto “invano” al sindaco di interloquire all’avvio della stagione che ha portato alla cancellazione del porta a porta in città e al ritorno dei cassonetti stradali, ribadisce la necessità di mettere da parte “le strumentalizzazioni”. Rifiuti abbandonati dopo la tariffa puntuale. L’amarezza del sindaco: “Modena, dov’è finito il tuo senso civico?” Attacchi alla tariffa puntuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancora polemica sui rifiuti a Modena: “Sbagliato tornare ai cassonetti. Troppa superficialità” Leggi anche: Carta e plastica, nuova raccolta rifiuti a Modena: zona Morane e strada Vaciglio, arrivano altri 80 cassonetti Leggi anche: Rifiuti abbandonati, metri di ingombranti attorno ai cassonetti: 740 multe Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Raccolta rifiuti, la polemica: Le scelte sbagliate non ricadano sui cittadini. Raccolta rifiuti, la polemica: "Le scelte sbagliate non ricadano sui cittadini" - Rossini (Fd’I): "Inaccettabile attaccare ora gli utenti per colpe delle amministrazioni. msn.com

È scontro politico sulla TARI tra Giuseppe Farris di Civica 2024 e l'assessora all'ecologia urbana, ambiente e verde pubblico Luisa Giua Marassi. Al centro della polemica, gli aumenti della tassa sui rifiuti previsti nel Bilancio di previsione 2026–2028 del Comu facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.