Gerry Scotti su Stefano De Martino | Siamo come Sinner e Alcaraz Esistiamo perché c' è anche l' altro

Gerry Scotti, in un’intervista al Corriere della Sera, ha parlato del suo rapporto con Stefano De Martino, paragonandoli a Sinner e Alcaraz nel mondo del tennis. Scotti ha spiegato che loro due funzionano come una squadra: “Siamo come Sinner e Alcaraz. Esistiamo perché c’è anche l’altro”. Ha anche smentito le voci di Fabrizio Corona sulle sue presunte relazioni con le Letterine di Passaparola.

Gerry Scotti nella sua ultima intervista al Corriere della Sera dove, oltre a smentire categoricamente le affermazioni di Fabrizio Corona su presunte sue relazioni con le Letterine di Passaparola, ha parlato del suo rapporto con Stefano De Martino.Con il programma La Ruota della Fortuna, a volte.

