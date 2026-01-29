gerry scotti e i messaggi con stefano de martino nella battaglia degli ascolti tv siamo sinner e alcaraz

Gerry Scotti rivela di scambiarsi messaggi con Stefano De Martino, mentre si sfidano negli ascolti tv. Scotti dice che sono come Sinner e Alcaraz, due giovani campioni del tennis. La gara tra i due conduttori tiene banco nei programmi, con entrambi determinati a vincere la sfida. La loro competizione fa parlare i fan e gli addetti ai lavori, che aspettano di vedere chi avrà la meglio.

Nella battaglia degli ascolti tv, Gerry Scotti e Stefano De Martino sono come Sinner e Alcaraz. A lanciare il paragone è stato il conduttore de "La Ruota della Fortuna", che ha confidato di scambiarsi messaggi col suo competitor diretto nella sfida Auditel, con cui mantiene una competizione "sana e leale". Gerry Scotti e il successo de La Ruota della Fortuna negli ascolti tv In un'intervista concessa al Corriere della Sera, Gerry Scotti, che su Canale 5 conduce in access prime time il programma "La Ruota della Fortuna", ha commentato gli ottimi ascolti tv ottenuti dalla sua trasmissione: "Quando apro l'ultima busta al tabellone finale a volte il picco arriva anche al 35% di share.

