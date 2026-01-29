Gerry Scotti risponde alle accuse di Corona e difende il suo modo di lavorare. Il conduttore spiega che le voci sul presunto confronto a Passaparola sono false e sottolinea di essere lontano dalle polemiche. Nel frattempo, annuncia le nuove puntate del “Milionario” e commenta la sfida con Stefano De Martino, senza troppi giri di parole.

Gerry Scotti smonta le rivelazioni di Fabrizio Corona su quanto sarebbe avvenuto a Passaparola, annuncia le nuove puntate del Milionario e parla della sfida con Stefano De Martino. In una lunga intervista, il popolare conduttore di Canale 5 si racconta a partire da quanto emerso nell’ultima puntata di Falsissimo. “In questi giorni Fabrizio Corona sta usando i social per gettare molto fango sulla sua televisione”, chiede il Corriere della Sera. Scotti risponde così: Le fake news hanno un riscontro ben più rilevante. Ancora di più lo hanno le menzogne dette per ragioni di lucro. In aggiunta generano una forma di odio e di cattiveria inaccettabile. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - GERRY SCOTTI SMONTA CORONA E LODA DE MARTINO: “NOI COME SINNER E ALCARAZ”

Approfondimenti su Gerry Scotti

Gerry Scotti risponde alle accuse di Fabrizio Corona, che sui social aveva parlato di menzogne e di una presunta faida con le ex Letterine.

Nell’anteprima de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti introduce il programma con un tono sobrio, accompagnato dalla musica dei Muse.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Gerry Scotti

Argomenti discussi: Samira Lui sorprende su Gerry Scotti, la verità nascosta dagli addetti; Claudio Lippi dall’ospedale rompe il silenzio e accusa Maria De Filippi.

Parla Gerry Scotti: Corona e le mie presunte relazioni con 30 letterine? Fake news. L’amarezza che provo non è solo per me, nessuno ha pensato alle ragazzeSono donne che meritano rispetto oggi come allora e come nel futuro, le parole del conduttore in risposta a quanto detto dall'ex re dei paparazzi nel suo format Falsissimo ... ilfattoquotidiano.it

Gerry Scotti replica alle accuse di Fabrizio Corona: la verità sulle LetterinePesantissime sono state le accuse da parte di Fabrizio Corona nell’ultimo episodio di Falsissimo nei confronti di alcuni protagonisti di Mediaset, tra cui il noto conduttore Gerry Scotti il quale ... notizie.it

"Rivelazioni false, mi sopravvalutano e nessuno ha pensato alle ragazze.” Gerry Scotti rompe il silenzio e risponde alle accuse di Fabrizio Corona dopo la puntata di Falsissimo, chiarendo la sua posizione e difendendo le donne chiamate in causa. - facebook.com facebook

Gerry Scotti replica a muso duro alle ricostruzioni di Corona, parla di “menzogne dette a scopo di lucro” e dice: “Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false”. (via @Corrier x.com