?Gerry Scotti | Contro di me e le ex Letterine da Corona solo menzogne Io e De Martino come Sinner e Alcaraz

Gerry Scotti risponde alle accuse di Fabrizio Corona, che sui social aveva parlato di menzogne e di una presunta faida con le ex Letterine. Il conduttore di Mediaset dice che sono tutte falsità e si confronta con le parole di Corona, paragonandosi a Sinner e Alcaraz per chiarire la sua posizione. La polemica tra i due si fa sempre più accesa, e nel mondo dello spettacolo si parla già di nuove tensioni.

Il clima attorno a Mediaset si fa teso a causa delle recenti esternazioni via social di Fabrizio Corona, ma Gerry Scotti ha deciso di rispondere dalle colonne del Corriere della Sera. Il conduttore ha voluto chiarire la sua posizione in merito al fango gettato sulla sua carriera e sulle presunte rivelazioni legate al periodo di Passaparola. La replica a Corona «Ho una discreta dimestichezza nell'uso dei social e in questi anni ho potuto constatare di persona che le buone notizie o le verità vengono accolte tiepidamente. A volte passano inosservate, mentre le fake news hanno un riscontro ben più rilevante.

Gerry Scotti risponde alle accuse senza fare nomi.

Gerry Scotti critica Fabrizio Corona dopo le sue dichiarazioni shock, che hanno scosso il mondo dello spettacolo.

