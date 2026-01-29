Gerry Scotti rompe il silenzio su Corona | Quelle accuse false nessuno pensa alle ragazze non meritano questo

Gerry Scotti rompe il silenzio su Fabrizio Corona e le accuse che gli sono state rivolte. In un’intervista, il conduttore tv afferma che le accuse sono false e che nessuno pensa alle ragazze coinvolte. Scotti spiega di essere stato colto di sorpresa da quanto successo e sottolinea che lui e la sua famiglia non meritano di essere coinvolti in questa polemica. La sua voce si unisce a quella di altri colleghi che chiedono rispetto e verità in questa vicenda.

Gerry Scotti ha deciso di rispondere pubblicamente alle affermazioni emerse nell'ultima puntata di Falsissimo, il programma condotto da Fabrizio Corona dedicato al Sistema Mediaset ( dopo il Sistema Signorini ). Il conduttore de La Ruota della Fortuna è stato chiamato in causa con accuse che riguardano presunti rapporti sessuali con le Letterine, le ragazze che facevano parte del cast di Passaparola, il quiz preserale di Canale 5 condotto proprio da Scotti. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il conduttore ha smentito categoricamente le rivelazioni: Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale.

