Gerry Scotti rompe il silenzio dopo le accuse di Corona | 30 ragazze? Mi sopravvalutano

Gerry Scotti torna a parlare dopo le accuse di Corona. Il conduttore si difende, smentendo le voci sulle 30 ragazze e dicendo che le insinuazioni sono esagerate. Scotti spiega di essere sorpreso dalle accuse e di non aver mai avuto comportamenti fuori dalle righe. Nel caos dei social, lui preferisce mantenere la calma e concentrarsi sul lavoro.

Il celebre conduttore televisivo Gerry Scotti ha deciso di rompere il silenzio riguardo alle pesanti insinuazioni circolate negli ultimi giorni sul web, scaturite da alcune dichiarazioni diffuse da Fabrizio Corona attraverso il progetto Falsissimo. La vicenda, che ha scosso il mondo dello spettacolo e i social network, riguarda presunti comportamenti inappropriati e relazioni che il presentatore avrebbe intrattenuto con le storiche Letterine del programma Passaparola circa venticinque anni fa. Scotti, solitamente restio alle polemiche e noto per il suo stile pacato, ha scelto le pagine del Corriere della Sera per esprimere tutto il suo sdegno e la sua ferma smentita di fronte a quelle che definisce menzogne costruite a tavolino per scopi puramente economici e di visibilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gerry Scotti rompe il silenzio dopo le accuse di Corona: “30 ragazze? Mi sopravvalutano” Approfondimenti su Gerry Scotti Gerry Scotti, le Letterine e Fabrizio Corona: «Io con 30 ragazze? Mi sopravvalutano» Gerry Scotti risponde alle accuse senza fare nomi. Gerry Scotti: "Letterine? Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di 30 ragazze" Il caso Corona si fa sempre più caldo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. ALFONSO SIGNORINI RISPONDE ALLE GRAVI ACCUSE DI CORONA: E GIA TUTTO IN MANO AI MIEI AVVOCATI Ultime notizie su Gerry Scotti Argomenti discussi: Gerry Scotti rompe il silenzio su Fabrizio Corona: Trenta ragazze? Ecco la verità!; Mediaset rompe il silenzio, addio improvviso alla star più discussa; Gerry Scotti replica a Corona | Rivelazioni false mi sopravvalutano e nessuno ha pensato alle ragazze; Questo dovete sapere. Gerry Scotti rompe il silenzio dopo le dichiarazioni choc di Fabrizio Corona: Quelle povere ragazze... Gerry Scotti rompe il silenzio dopo le accuse di Corona: 30 ragazze? Mi sopravvalutanoIl celebre conduttore televisivo Gerry Scotti ha deciso di rompere il silenzio riguardo alle pesanti insinuazioni circolate negli ultimi giorni sul web, ... thesocialpost.it GERRY SCOTTI Gerry Scotti smentisce le accuse di Corona sulle ‘Letterine’: «Mi sopravvalutano»Il conduttore de La Ruota della Fortuna chiarisce che si tratta di affermazioni false riguardanti un periodo di 25 anni fa della sua carriera ... statoquotidiano.it Gerry Scotti ha risposto alle parole di Fabrizio Corona, che nell’ultima puntata di Falsissimo aveva affermato: “Gerry le Letterine se l’è passate tutte”. Tramite un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il conduttore ha dichiarato: “Sono presunte rivelazioni ch - facebook.com facebook Gerry Scotti replica a muso duro alle ricostruzioni di Corona, parla di “menzogne dette a scopo di lucro” e dice: “Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false”. (via @Corrier x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.