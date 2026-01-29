Gerry Scotti rompe il silenzio su Corona | Accuse false nessuno pensa alle ragazze non meritano questo

Gerry Scotti rompe il silenzio e smentisce le accuse di Fabrizio Corona. In diretta, il conduttore ha detto che le accuse sono false e che nessuno pensa alle ragazze coinvolte. Scotti ha aggiunto che nessuno merita di essere messo sotto questo tipo di attacco, lasciando chiaramente intendere di essere dalla parte di chi si sente ingiustamente coinvolto.

Gerry Scotti ha deciso di rispondere pubblicamente alle affermazioni emerse nell'ultima puntata di Falsissimo, il programma condotto da Fabrizio Corona dedicato al Sistema Mediaset ( dopo il Sistema Signorini ). Il conduttore de La Ruota della Fortuna è stato chiamato in causa con accuse che riguardano presunti rapporti sessuali con le Letterine, le ragazze che facevano parte del cast di Passaparola, il quiz preserale di Canale 5 condotto proprio da Scotti. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il conduttore ha smentito categoricamente le rivelazioni: Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale.

