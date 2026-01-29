Gerry Scotti fa sapere di aver reagito alle parole di Fabrizio Corona, che nell’ultima puntata di Falsissimo aveva lasciato tutti senza parole con quella frase su “stare a letto con 30 letterine”. Scotti ha scelto di rispondere pubblicamente, lasciando intendere di essere molto infastidito dalle insinuazioni e dalla piega presa la trasmissione. La polemica continua a tenere banco, mentre sui social si moltiplicano i commenti degli spettatori.

Le parole pronunciate da Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo hanno sollevato un’ondata di indignazione e polemiche. Tra i bersagli delle sue accuse c’è finito anche Gerry Scotti, uno dei volti più popolari e longevi della televisione italiana. Illazioni pesanti, che non sono supportate da alcuna prova e che che chiamano in causa il passato professionale del conduttore e coinvolgono giovani donne che hanno lavorato accanto a lui. Di fronte a questo scenario, Scotti ha deciso di non restare in silenzio e di chiarire tutto, affidando la sua replica a un’intervista che ha spiazzato molti per lucidità e misura. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Gerry Scotti risponde a Corona e lascia tutti senza parole: «Io a letto con 30 letterine?»

Gerry Scotti risponde alle accuse senza fare nomi.

