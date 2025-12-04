Gerry Scotti travolto da un incubo surreale | il video lascia tutti senza parole

Un’incursione sui social o un vero e proprio colpo di scena degno di Hawkins? Il web italiano è in fermento per un video ironico che vede Gerry Scotti, l’amato “zio d’Italia” e volto iconico dei nostri quiz, catapultato nell’inquietante universo di Stranger Things. L’obiettivo? Far credere che stia per cadere tra le grinfie di Vecna, il temibile antagonista della quinta stagione. È un meme, un gioco, o forse qualcosa di più profondo? Di certo, il video ha catturato l’attenzione dei fan della serie cult e ha incuriosito chiunque altro. Stranger things 5: i numeri da capogiro che sconvolgono hawkins. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gerry Scotti travolto da un incubo surreale: il video lascia tutti senza parole

Argomenti simili trattati di recente

La Ruota dei Campioni torna su Canale 5 con Gerry Scotti: sfide tra ex vincitori, ospiti speciali e premi record per una serata ricca di emozioni. https://serial.everyeye.it/notizie/chi-vinto-seconda-ruota-campioni-gerry-scotti-844873.html?utm_medium=Social& - facebook.com Vai su Facebook

Gerry Scotti chiude la polemica con Claudia Gerini: “La valletta non esiste più, Samira Lui è una mia socia” Vai su X

Stranger Things 5, Gerry Scotti sfida Vecna: il video social che fa impazzire i fan - Gerry Scotti entra a sorpresa nel mondo di Hawkins: nel nuovo video social scappa da Vecna a ritmo di un remix irresistibile delle sue iconiche esclamazioni. Segnala libero.it

Gerry Scotti: "La polemica su Samira Lui si è spenta da sé. Stefano De Martino? Si vince e si perde. Lui ha più physique du rôle" - Su Stefano De Martino: "Io non ero cosi bello e prestante Gerry Scotti è stato premiato alla carriera ... Riporta affaritaliani.it

Gerry Scotti: «Samira Lui è la mia socia, la polemica non ha senso. Stefano De Martino? Un giorno si perde, un giorno si vince, ma lui ha più physique du rôle di me» - Il conduttore de La ruota della fortuna riceve dalle mani dell’amico il riconoscimento alla ... Lo riporta vanityfair.it

Gerry Scotti: “Io e Stefano De Martino stiamo facendo qualcosa che non succedeva da trent’anni” - Gerry Scotti celebra Stefano De Martino al Festival dello Spettacolo e annuncia che sono loro che hanno riportato la prima serata al centro della tv: “Undici milioni di spettatori in due, facciamo una ... Si legge su fanpage.it