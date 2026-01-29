Gerry Scotti respinge le accuse di Fabrizio Corona. Il conduttore si difende, definendo false le dichiarazioni dell’ex paparazzo. Scotti invita a chiedere direttamente a lui, invece di diffondere chiacchiere infondate. La polemica tra i due continua a tenere banco, mentre Scotti cerca di mettere fine alla vicenda con parole ferme.

Le rivelazioni di Fabrizio Corona su Gerry Scotti sono false? Arriva la smentita del conduttore . Da giorni non si fa che parlare delle nuove dichiarazioni che Fabrizio Corona ha svelato contro Alfonso Signorini e Mediaset, nel suo mirino è finito anche Gerry Scotti. Gerry Scotti (Screen Mediaset Infinity) A detta sua tutte le letterine avrebbe avuto dei rapporti sessuali con il conduttore. Lui intervistato dal Corriere della Sera ha smentito dicendo: “Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false. Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze che in un intervallo della loro vita professionale hanno ricoperto il ruolo di ‘letterina’”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Gerry Scotti respinge le accuse di Fabrizio Corona: “False dichiarazioni, basterebbe chiedere a…”

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Gerry Scotti critica Fabrizio Corona dopo le sue dichiarazioni shock, che hanno scosso il mondo dello spettacolo.

Gerry Scotti ribatte alle accuse di Fabrizio Corona sulle Letterine di Passaparola, definendole false e diffamatorie.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

“Gerry Scotti è coinvolto ‘Sistema Signorini'” accuse infamanti di Fabrizio Corona “Con le Letteri

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Gerry Scotti chiude i commenti su Instagram dopo le accuse di Corona; Mediaset contro Fabrizio Corona: Menzogne e falsità. La replica ufficiale; Stop. Gerry Scotti, la scelta drastica dopo Falsissimo di Corona; Falsissimo, Samira Lui e Gerry Scotti: le rivelazioni.

Gerry Scotti respinge le accuse di Corona sulle Letterine: Menzogne a scopo di lucroIn un'intervista con Il Corriere della Sera, il conduttore de La ruota della fortuna ha risposto alle illazioni di Fabrizio Corona rispetto ai suoi passati rapporti con le Letterine di Passaparola, bo ... movieplayer.it

Gerry Scotti: Corona e le mie presunte relazioni con le Letterine? Mi sopravvalutanoIl conduttore: Sui social le fake news hanno un riscontro ben più rilevante della verità, ancora di più lo hanno le menzogne dette per ragioni di lucro Si tratta di presunte rivelazioni che riguard ... adnkronos.com

Gerry Scotti ha replicato in un’intervista al Corriere della Sera alle rivelazioni – o presunte tali – fatte da Fabrizio Corona a Falsissimo. "Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplice facebook

Gerry Scotti replica a muso duro alle ricostruzioni di Corona, parla di “menzogne dette a scopo di lucro” e dice: “Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false”. (via @Corrier x.com