Gerry Scotti contro Fabrizio Corona dopo le sue dichiarazioni choc | Le Letterine…

Gerry Scotti critica Fabrizio Corona dopo le sue dichiarazioni shock, che hanno scosso il mondo dello spettacolo. L’ex paparazzo ha lanciato accuse pesanti nel suo format online “Falsissimo”, puntando il dito contro il “sistema Mediaset”. La polemica si accende e i protagonisti si lanciano frecciate a distanza, alimentando il dibattito tra pubblico e addetti ai lavori.

Dopo il clamore mediatico esploso in seguito all’ultima puntata di Falsissimo, il format online di Fabrizio Corona, l’attenzione si è rapidamente spostata sul “sistema Mediaset” finito nel mirino dell’ex paparazzo. Tra i bersagli citati durante la trasmissione c’è stato anche Gerry Scotti, chiamato in causa con accuse pesanti che hanno immediatamente fatto discutere pubblico e addetti ai lavori. Un attacco che ha generato un’ondata di commenti e reazioni, alimentata anche dalla rapidissima diffusione dei contenuti sui social. Nel corso della puntata, Corona ha puntato il dito contro lo storico conduttore, accusandolo di aver avuto rapporti intimi con le Letterine di Passaparola, uno dei programmi più amati del preserale di Canale 5.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

