Gerry Scotti respinge le accuse di Corona sulle Letterine | Menzogne a scopo di lucro

Gerry Scotti ribatte alle accuse di Fabrizio Corona sulle Letterine di Passaparola, definendole false e diffamatorie. Il conduttore de La ruota della fortuna ha atteso qualche giorno prima di rispondere, ma alla fine ha deciso di chiarire subito, smentendo le insinuazioni e definendole “menzogne a scopo di lucro”. La polemica tra i due continua a tenere banco, con Scotti che si difende dalle accuse che ha giudicato infondate.

In un'intervista con Il Corriere della Sera, il conduttore de La ruota della fortuna ha risposto alle illazioni di Fabrizio Corona rispetto ai suoi passati rapporti con le Letterine di Passaparola, bollandole come fake news Ha aspettato qualche giorno, Gerry Scotti, dopo le accuse lanciate da Fabrizio Corona al suo indirizzo, ma non ha certo mancato di far arrivare la sua replica. Lo ha fatto dalle colonne del Corriere della Sera, bollando come fake news tutto quanto è stato detto sulle Letterine e quei "rapporti particolari" ai tempi di Passaparola. La replica di Gerry Scotti alle parole di Corona Assolutamente false: è così che il conduttore di Canale 5 definisce le presunte rivelazioni dell'ex re dei paparazzi sul suo conto.

