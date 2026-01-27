In un contesto di critiche e accuse pubbliche, Fabrizio Corona ha rivolto nuove insinuazioni a Gerry Scotti, coinvolgendo anche le Letterine di Passaparola. La vicenda si inserisce in un quadro di discussioni più ampie su personaggi noti del panorama televisivo italiano, suscitando attenzione e riflessioni sul rapporto tra celebrità e pubblico. Questa situazione evidenzia come le controversie possano influenzare la percezione pubblica di figure di spicco del settore.

Dopo le due puntate del suo podcast dedicate ad Alfonso Signorini, Fabrizio Corona ha spostato il mirino su un altro volto storico di Mediaset: Gerry Scotti. Secondo quanto raccontato da Corona durante una serata in discoteca, Scotti sarebbe coinvolto in quello che lui ha definito il “ sistema Signorini ”. Nel corso dell’intervento, ripreso da diversi presenti e diventato rapidamente virale sui social, Corona ha affermato che “le letterine se le è passate tutte”, facendo riferimento alle soubrette, modelle e ballerine che hanno preso parte al celebre programma Passaparola tra il 1999 e il 2008. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Fabrizio Corona lancia nuove accuse contro Gerry Scotti, insinuando rapporti intimi con le Letterine di Passaparola: “Se l’è passate tutte”

In questi ultimi tempi, Gerry Scotti è al centro di discussioni sui social media riguardo a commenti limitati su Instagram.

CORONA SHOCK ANCHE SU GERRY SCOTTI: “LUI SI È FATTO PASSARE TUTTT LE…..”

