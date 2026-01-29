Gerry Scotti risponde a Fabrizio Corona, chiudendo ogni discussione. Con parole ferme, il presentatore difende le sue ex Letterine e smonta le insinuazioni dell’ex paparazzo. La polemica tra i due prende una piega inaspettata e lascia tutti a parlare.

Gerry Scotti replica alle accuse di Fabrizio Corona con parole decise, difende le ex Letterine e respinge ogni insinuazione, svelando la verità sulla vicenda. Hai presente quando una bomba mediatica esplode all'improvviso e scuote tutto il sistema? Ecco la replica di Gerry Scotti alle accuse di Fabrizio Corona che fa discutere l'Italia intera. Gerry Scotti rompe il silenzio con parole chiare e senza giri di parole contro le insinuazioni lanciate nella trasmissione "Falsissimo" da Fabrizio Corona, che lo aveva accusato di avere relazioni con più di trenta Letterine di "Passaparola", storico programma amatissimo dal pubblico italiano.

Gerry Scotti rompe il silenzio e risponde alle accuse di Fabrizio Corona.

Gerry Scotti replica a Corona: la risposta che nessuno si aspettava

Gerry Scotti replica alle accuse di Fabrizio Corona: la verità sulle LetterinePesantissime sono state le accuse da parte di Fabrizio Corona nell’ultimo episodio di Falsissimo nei confronti di alcuni protagonisti di Mediaset, tra cui il noto conduttore Gerry Scotti il quale ... notizie.it

Gerry Scotti replica a Corona: Io con le letterine? Mi sopravvalutanoIl conduttore, accusato dall'ex re dei paparazzi di avere avuto rapporti intimi con le sue vallette, replica alle insinuazioni con alcune dichiarazioni ufficiali ... msn.com

“Rivelazioni false, mi sopravvalutano e nessuno ha pensato alle ragazze.” Gerry Scotti rompe il silenzio e replica alle accuse di Fabrizio Corona dopo la puntata di Falsissimo, chiarendo la sua posizione e difendendo le donne chiamate in causa. - facebook.com facebook

Gerry Scotti replica a muso duro alle ricostruzioni di Corona, parla di “menzogne dette a scopo di lucro” e dice: “Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false”. (via @Corrier x.com