I fan di Sabrina Ferilli sono rimasti delusi da una recente dichiarazione dell’attrice, che ha sorpreso molti. Dopo il successo di

L’attesa, per molti, era carica di speranza. Il successo di A testa alta, i numeri importanti e l’impatto emotivo della storia avevano fatto immaginare un seguito quasi naturale. E invece la risposta arrivata nelle ultime ore ha spento l’entusiasmo di chi già sognava una seconda stagione con Sabrina Ferilli ancora nei panni della preside Virginia Terzi. A testa alta 2 non si farà: è delusione tra i fan di Sabrina Ferilli. Non ci sarà una seconda stagione di A testa alta. La fiction si è conclusa definitivamente con il finale in onda mercoledì 21 gennaio. A chiarirlo è stato lo sceneggiatore Mizio Curcio, che in un’intervista a Fanpage. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Brutta delusione per i fan di Sabrina Ferilli: ecco la risposta che nessuno si aspettava

