Gerry Scotti risponde a Fabrizio Corona, che lo aveva accusato di aver avuto rapporti con le Letterine. Scotti definisce le accuse false e irrispettose, sottolineando che sono rivolte anche alle ragazze coinvolte. Il conduttore si difende, precisando di essere stato frainteso e di non aver mai avuto rapporti con le Letterine, come invece insinua Corona.

Dalle accuse lanciate da Fabrizio Corona a Falsissimo alla risposta del conduttore: “Io con le Letterine? Mi sopravvalutano” Un nuovo capitolo si aggiunge alle tante e discusse presunte rivelazioni di Fabrizio Corona. Questa volta il protagonista è Gerry Scotti. Nonostante lo stop imposto dai giudici sul cosiddetto “caso Signorini”, l’ex re dei paparazzi ha continuato a far parlare di sé con una nuova puntata di Falsissimo, in cui ha chiamato in causa alcuni dei nomi di primo piano della televisione italiana, tra cui Maria De Filippi e Gerry Scotti. Nel mirino, in particolare, il conduttore de La ruota della fortuna, accusato di aver avuto rapporti intimi con le Letterine di Passaparola. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gerry Scotti replica a Corona: “Dichiarazioni false e irrispettose, soprattutto verso le ragazze”

Approfondimenti su Gerry Scotti

Gerry Scotti rompe il silenzio e risponde alle accuse di Fabrizio Corona.

Gerry Scotti respinge le accuse di Fabrizio Corona.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

CORONA SHOCK ANCHE SU GERRY SCOTTI: “LUI SI È FATTO PASSARE TUTTT LE…..”

Ultime notizie su Gerry Scotti

Argomenti discussi: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e l'amore (impossibile) per Samira Lui: Se me lo dicevi prima; Gerry Scotti ha la limitazione dei commenti su Instagram ma non ha niente a che fare con Fabrizio Corona; Gerry Scotti chiude i commenti su Instagram, la decisione dopo le rivelazioni nel video di Fabrizio Corona; ?Gerry Scotti: Contro di me e le ex Letterine da Corona solo menzogne. Io e De Martino come Sinner e Alcaraz.

Gerry Scotti replica a Corona: Rivelazioni false, mi sopravvalutano e nessuno ha pensato alle ragazzeGerry Scotti replica alle accuse rivoltegli da Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo. Il conduttore sottolinea la falsità della rivelazioni, concentrandosi anche sull’impatto che hanno ... fanpage.it

Gerry Scotti replica a Corona: «Io e le Letterine? Tutto falso. Sono amareggiato»Il conduttore della Ruota della Fortuna accusato di essere stato coinvolto anni fa in un presunto «sistema Signorini»: «Solo un tritacarne mediatico. E nessuno pensa a quelle donne, meritano rispetto» ... unionesarda.it

Il caos in Mediaset sembra non avere fine Adesso c'è anche Gerry Scotti nel mirino di Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi nell'ultima puntata di #falsissimo ha infatti sganciato l'ennesima bomba: ai tempi del programma "Passaparola" infatti, le letterine - facebook.com facebook

In un'intervista al Corriere, Gerry Scotti commenta le dichiarazioni di Fabrizio Corona: "Sono semplicemente false. Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di 30 letterine. Basterebbe sentire le dirette interessate" x.com