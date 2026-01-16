Un verbale da 80 euro poi la furia | vigile colpito a pugni dopo una multa a Velletri

Un episodio di violenza si è verificato a Velletri, dove un vigile è stato colpito a pugni dopo aver emesso una multa da 80 euro. L’evento, avvenuto durante un normale servizio di controllo, evidenzia i rischi e le tensioni legate alle attività di polizia locale. È importante analizzare questi episodi per comprendere meglio le dinamiche e le strategie di prevenzione.

L'episodio, secondo quanto ricostruito, si è verificato intorno alle 10.30 su corso della Repubblica, all'altezza di piazza Mazzini. Una pattuglia aveva multato un'auto in divieto di sosta. A contestare il provvedimento sarebbero state due donne, madre e figlia: i toni si sarebbero accesi, ma la situazione sembrava destinata a rientrare.

