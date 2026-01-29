Genoa il ricordo a 31 anni dalla morte di ' Spagna'

A 31 anni dalla morte di Vincenzo Claudio Spagnolo, i tifosi del Genoa si sono riuniti allo stadio Luigi Ferraris per ricordarlo. La commemorazione è iniziata nel pomeriggio, con alcuni presenti che hanno deposto fiori e condiviso ricordi. Nessuna grande cerimonia, solo il gesto semplice di chi non dimentica.

A 31 anni dall'omicidio di Vincenzo Claudio Spagnolo è stata organizzata una commemorazione allo stadio Luigi Ferraris, a partire dalle ore 14 di giovedì, come si legge sul sito ufficiale del Genoa. Chi era Claudio Spagnolo Claudio Spagnolo, conosciuto da tutti come 'Spagna', era un tifoso del Genoa. L'anno scorso, in occasione del trentennale, ci fu una grande commemorazione con la partecipazione di gruppi ultras provenienti da tutta Italia, uniti nel rispetto per 'Spagna'. Arrivarono delegazioni

