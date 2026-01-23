A 520 anni dalla scomparsa di Domenico Bertini, figura di rilievo nel contesto storico e culturale di Gallicano, l’amministrazione comunale, insieme a associazioni e realtà locali, ha avviato un progetto volto a celebrare la sua memoria. Attraverso diverse iniziative, si intende riscoprire il ruolo di questo scrittore, diplomatico e mecenate, contribuendo a valorizzare il patrimonio storico della comunità.

A 520 anni dalla morte del più che illustre concittadino Domenico Bertini, l’amministrazione del comune di Gallicano, in collaborazione con associazioni culturali e forze locali di rilievo nel campo storico e culturale, ha messo in campo un importante progetto strutturato in più fasi, per ricordare la figura dello scrittore, diplomatico e, non ultimo, mecenate, protagonista della storia italiana del ‘400. Sarà ricordato l’uomo pubblico che, tra impegno politico e relazioni apostoliche, fu diplomatico in Italia ed Europa per la Repubblica di Lucca, scrittore e segretario in Vaticano, legato a Papa Niccolò V e ad altri Papi e Cardinali, oltre che Conte Palatino dell’Impero e del Sacro Palazzo Lateranense. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bertini, il mecenate di Gallicano. Il ricordo a 520 anni dalla morte

Il ricordo del vescovo Carboni. Un libro a trent’anni dalla morteIl seminario diocesano Redemptoris Mater di Macerata ha ospitato un importante convegno dedicato al ricordo di monsignor Tarcisio Carboni, vescovo di Macerata dal 1976 al 1995.

Leggi anche: Giulia Cecchettin, il ricordo a 2 anni dalla morte: fiori sulla panchina rossa, un minuto di rumore e il suo volto in tutte le aule di ingegneria

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Bertini, il mecenate di Gallicano. Il ricordo a 520 anni dalla morte.

L’appello di Bertini: Costumi da 2 milioni: serve un mecenateTempo di bilanci nel giorno della Giostra per Paolo Bertini, consigliere delegato alla Giostra, a fine mandato dettato dalle nuove elezioni comunali. Bertini, come sono stati questi 5 anni alla guida ... lanazione.it

2 . Asdrubale Mattei ( 1556-1638), è stato un importante mecenate nella Roma di inizio ‘600. Era un famoso collezionista di opere d’arte, diventato marchese nel 1597, acquistando dai Farnese il feudo ed il castello di Giove ( Terni). Asdrubale ospitò il Carava - facebook.com facebook