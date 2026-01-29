Gelo estremo in Ucraina Trump | Putin ha accettato una pausa degli attacchi

La guerra in Ucraina si ferma per una settimana. Putin ha deciso di sospendere gli attacchi su Kiev e altre città, in risposta alla forte ondata di gelo che ha colpito la regione. Le temperature scendono fino a 30 gradi sotto zero, e questa volta il freddo sembra aver preso il sopravvento sui combattimenti.

Niente attacchi su Kiev e altre città «per una settimana», vista la crudele ondata di gelo preannunciata per i prossimi giorni in Ucraina, con minime che potrebbero toccare i 30 gradi sotto lo zero. Donald Trump fa sapere al mondo di aver ottenuto il «sì» di Vladimir Putin alla sua richiesta di uno stop di qualche giorno alle ostilità sul terreno. «Non hanno mai vissuto un freddo del genere», spiega il presidente americano dalla Casa Bianca, dettagliando di aver "personalmente chiesto» al capo del Cremlino questa tregua. «Lui ha accettato, e devo dirvi, è stato molto carino», aggiunge il tycoon.

