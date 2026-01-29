Gd e Cgil | Liste con i prof di sinistra Azione studentesca | Accuse false

La polemica tra Gd e Cgil esplode con volantini che accusano i professori di sinistra. La Cgil respinge le accuse, mentre Azione Studentesca definisce tutto falso. La disputa si infiamma, diventando un vero e proprio scontro sulla libertà di insegnamento nelle scuole italiane.

Un attacco a colpi di volantini, un rimpallo politico-sindacale e una polemica che in poche ore è diventata terreno di scontro sulla libertà della scuola. La miccia si accende davanti agli istituti superiori nei quali, nei giorni scorsi, sono comparsi alcuni fogli con un QR code che rimanda a un questionario rivolto agli studenti. A distribuirli è Azione Studentesca. A leggerli, per sindacati e centrosinistra, è molto di più di una semplice iniziativa di ascolto. La prima a intervenire è la Flc Cgil. Il sindacato parla senza giri di parole di un attacco diretto all'articolo 33 della Costituzione, quello che tutela la libertà di insegnamento.

Paolo Venti, insegnante in un liceo di Pordenone, ha deciso di denunciare le liste pubblicate da Azione Studentesca.

A quattro giorni dal polverone scatenato dal questionario agli studenti del liceo Leopardi-Majorana di Pordenone, Azione studentesca prende posizione.

