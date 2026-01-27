Garlasco Lovati contro la richiesta degli avvocati di Sempio sull' incidente probatorio sul pc di Chiara Poggi

In questa vicenda giudiziaria di Garlasco, Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, esprime le proprie riserve sulla richiesta di un’incidente probatorio relativo ai computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi. La questione riguarda le modalità di acquisizione delle prove digitali e il rispetto delle procedure legali, aspetti fondamentali per garantire un processo equo e trasparente.

Massimo Lovati torna a parlare del caso Garlasco. L’ex legale di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, non ha risparmiato critiche alle scelte degli avvocati che seguono il suo ex assistito. In particolare, Lovati non è convinto dalla richiesta di incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Garlasco, Lovati critica la scelta dell’incidente probatorio sui pc Cosa cercano i legali di Stasi nei computer di Chiara e Alberto Il ricordo di Lovati: “La mattina tutti sapevano del delitto di Garlasco” Garlasco, Lovati critica la scelta dell’incidente probatorio sui pc Massimo Lovati ha premesso di “rispettare la scelta difensiva di depositare un’istanza per l’inizio di un incidente probatorio su questo tema” ma si è detto “non completamente d’accordo”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Gli avvocati di Andrea Sempio hanno presentato una richiesta di incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

Nel contesto dell'indagine sul delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio ha richiesto un incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

