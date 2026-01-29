Il giudice per le indagini preliminari di Pavia ha stabilito che non si farà l’incidente probatorio sui computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi. La decisione arriccia le mani degli avvocati e lascia da capire quale strada prenderanno ora le indagini. Nessun approfondimento sui dispositivi, nessun confronto diretto con i dati digitali. La vicenda sembra fermarsi qui, almeno per il momento.

Il gip di Pavia ha deciso che non ci sarà alcun incidente probatorio per verificare i computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi. La richiesta, avanzata dai legali del 37enne, è stata respinta in quanto manca il presupposto tecnico procedurale necessario: un’eventuale perizia “terza” sui dispositivi, se svolta durante il processo, richiederebbe più di 60 giorni, condizione indispensabile per l’istituzione dell’incidente probatorio. Nel provvedimento, la giudice sottolinea che le analisi richieste sono già parte di una consulenza della Procura di Pavia, che ha disposto accertamenti informatici sia sul pc di Stasi, con particolare riferimento alla sera del 12 agosto 2007, sia sul pc di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, niente incidente probatorio sui computer di Stasi e Poggi

Approfondimenti su Garlasco Inchiesta

Gli avvocati di Andrea Sempio hanno presentato una richiesta di incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

La gip di Garlasco ha respinto la richiesta di incidente probatorio sui computer di Stasi, avanzata dalla difesa di Sempio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Garlasco, incidente probatorio: parla l'avvocato di Stasi - Ore 14 del 18/12/2025

Ultime notizie su Garlasco Inchiesta

Argomenti discussi: Garlasco, respinto l'incidente probatorio richiesto da Andrea Sempio sul pc di Chiara Poggi; Garlasco, niente incidente probatorio sui computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi: la decisione del gip; Garlasco, la gip Garlaschelli respinge la richiesta d’incidente probatorio sui computer di Stasi chiesta dalla difesa di Sempio; Garlasco, niente incidente probatorio sui computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi: la decisione del gip.

Garlasco, niente incidente probatorio sui computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi: la decisione del gipNon ci sarà nessun incidente probatorio per effettuare verifiche sui computer di Alberto Stasi e di Chiara Poggi. Questa la decisione del gip di Pavia. Nel provvedimento, da quanto ... ilmessaggero.it

Garlasco, niente incidente probatorio sui computer di Stasi e PoggiIl gip di Pavia ha deciso che non ci sarà alcun incidente probatorio per verificare i computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi. La richiesta, avanzata dai ... thesocialpost.it

MISSIONE CARNEVALE: ARRIVA LA ECTOGAR-15! C'è un'emergenza paranormale a Garlasco Niente paura! Quest'anno la squadra si allarga e fa sul serio. In sostituzione della leggendaria Ecto-1, a scendere in campo sarà la Ectogar-15, il nostr - facebook.com facebook

#Garlasco NULLA DA SEGNALARE. TUTTO DA ARCHIVIARE. Luca BOTTA, giudice di gara della federciclismo, con mio Figlio Giovanni morto, steso a terra sull’asfalto, a poco più di cento metri dalla linea di arrivo, emette un comunicato dove scrive: nulla d x.com