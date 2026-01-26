Gli avvocati di Andrea Sempio hanno presentato una richiesta di incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi. La Procura dovrà ora valutare se avviare o meno ulteriori indagini in merito, al fine di chiarire eventuali elementi di prova. La questione riguarda aspetti rilevanti nel contesto delle indagini in corso a Garlasco.

I legali di Andrea Sempio hanno depositato richiesta di incidente probatorio sul pc di Alberto Stasi e sul pc di Chiara Poggi. Entro la settimana, la Procura deciderà se procedere. È una richiesta che i legali di Stasi ritengono “anomala” e che potrebbe non essere accolta perché non si tratta di un “caso eccezionale” e sul pc del condannato è stata già effettuata una perizia nel 2009. Sul pc di Chiara Poggi, invece, l’analisi è stata più superficiale perché i dati erano stati compromessi dai carabinieri. Incidente probatorio sul pc di Stasi e Chiara Poggi Perché potrebbe non essere accolta la richiesta Il motivo della nuova analisi Incidente probatorio sul pc di Stasi e Chiara Poggi I legali di Andrea Sempio nella mattinata di lunedì 26 gennaio hanno annunciato che faranno richiesta per una nuova indagine sui computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, gli avvocati di Sempio hanno chiesto l'incidente probatorio sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi

Delitto di Garlasco, la richiesta dei legali di Sempio: “Un incidente probatorio sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi”Nel contesto dell’indagine sul delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio ha richiesto un incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: incidente probatorio su Sempio e il Dna. Alberto Stasi in aulaSi apre un nuovo capitolo nel caso Chiara Poggi a Garlasco, con l'incidente probatorio su Sempio e l'analisi del DNA.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Garlasco, il duello tra gli avvocati di Stasi e dei Poggi. L'aggressione iniziata in cucina, le nuove analisi sul pc di Alberto: cosa sappiamo; Delitto di Garlasco, gli avvocati di Stasi: Dati sui file visti da Chiara Poggi sul pc di Alberto non confermati e irrilevanti; Garlasco, De Rensis risponde agli avvocati della famiglia Poggi dopo le parole su Alberto Stasi: Molto gravi; Garlasco, è battaglia sui pc tra gli avvocati di Stasi e dei Poggi: cosa sappiamo.

Garlasco, chiesto incidente probatorio sui PC di Chiara Poggi e Alberto Stasi: la difesa di Sempio deposita l’istanzaGiornata definita interessante sul fronte giudiziario del caso Garlasco. Questa mattina, infatti, i legali di Andrea Sempio, gli avvocati Cataliotti e Taccia, hanno depositato ... ilmattino.it

Garlasco, gli avvocati di Sempio hanno chiesto l'incidente probatorio sui pc di Chiara Poggi e Alberto StasiI legali di Andrea Sempio hanno depositato richiesta di incidente probatorio sul pc di Alberto Stasi e sul pc di Chiara Poggi. Entro la settimana, la Procura deciderà se procedere. È una richiesta che ... virgilio.it

Garlasco, scontro sui pc tra gli avvocati di Alberto Stasi e quelli dei Poggi. Ecco che cosa sta succedendo - facebook.com facebook

#Garlasco: Gli avvocati della famiglia #Poggi sostengono che gli elementi confermerebbero la colpevolezza di #AlbertoStasi, mentre i legali dell’ex fidanzato replicano, annunciando ulteriori analisi sul pc di #chiarapoggi. Intanto proseguono le indagini su #An x.com