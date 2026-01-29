Garlasco la gip Garlaschelli respinge la richiesta d’incidente probatorio sui computer di Stasi chiesta dalla difesa di Sempio

La gip di Garlasco ha respinto la richiesta di incidente probatorio sui computer di Stasi, avanzata dalla difesa di Sempio. La decisione ha lasciato comunque soddisfatta la parte che voleva approfondire le prove digitali.

Garlasco (Pavia), 29 gennaio 2026 – Niente incidente probatorio, ma difesa dell'indagato ugualmente soddisfatta. Non ci sarà una seconda analisi in contraddittorio tra le parti, dopo quella genetica, anche sui computer. La Gip del Tribunale di Pavia Daniela Garlaschelli non ha infatti accolto la richiesta della difesa di Andrea Sempio, indagato nell'inchiesta riaperta dalla Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, per un nuovo incidente probatorio sui computer della vittima e di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva per lo stesso reato. Angela Liborio Catalioti Liborio Cataliotti, uno dei difensori di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi, parlando con i cronisti all'uscita dal palazzo di giustizia dopo la notifica della perizia depositata ieri per l'incidente probatorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La difesa di Andrea Sempio ha presentato alla gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, una richiesta di incidente probatorio per l’analisi dei computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi.

Nel contesto dell’indagine sul delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio ha richiesto un incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

