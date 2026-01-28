Garlasco la difesa di Sempio a lavoro a Roma | Ci prepariamo all'incidente probatorio cruciale il pc di Stasi

Questa mattina il team legale di Sempio si è riunito al Laboratorio Genomica di Roma. Si prepara all’incidente probatorio, con il computer di Stasi al centro dell’attenzione. La difesa si concentra su questo elemento, considerato decisivo per le indagini.

Il gruppo difensivo di Sempio si è dato appuntamento nella mattinata di oggi al Laboratorio Genomica di Roma. "Abbiamo fatto il punto della situazione sull'incidente probatorio che abbiamo richiesto" ha spiegato il consulente dell'indagato, Armando Palmegiani.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Garlasco Sempio

L’avvocato di Andrea Sempio ha richiesto un incidente probatorio sui computer, evidenziando come le copie forensi possano rappresentare un elemento chiave per la difesa.

La difesa di Andrea Sempio ha presentato alla gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, una richiesta di incidente probatorio per l’analisi dei computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Alberto Stasi a sorpresa a Pavia per l'incidente probatorio sul delitto di Garlasco

Ultime notizie su Garlasco Sempio

Argomenti discussi: Garlasco, la difesa di Sempio chiede esami sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi; Garlasco: la difesa di Sempio, nuovi esami sui pc di Stasi e Chiara Poggi; Garlasco, la difesa di Andrea Sempio chiede alla gip l’incidente probatorio sui pc di Alberto Stasi e Chiari Poggi; Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio chiede nuovi esami sui pc di Stasi e Chiara Poggi.

Garlasco, la difesa di Sempio a lavoro a Roma: Ci prepariamo all’incidente probatorio, cruciale il pc di StasiIl gruppo difensivo di Sempio si è dato appuntamento nella mattinata di oggi al Laboratorio Genomica di Roma. Abbiamo fatto il punto della situazione sull’incidente probatorio che abbiamo richiesto ... fanpage.it

Garlasco, nuove ombre sul computer di Chiara dopo le parole di SempioGarlasco, Sempio: Mai usato da solo il pc di ChiaraNuove ombre sul fronte digitaleNel caso di Garlasco, l’attenzione investigativa si sposta ora in ... assodigitale.it

Mattino 5. . #Garlasco, ecco cosa pensa l'avvocato Lovati sulla richiesta dell'incidente probatorio dei pc di Stasi da parte della difesa di Sempio #Mattino5 - facebook.com facebook

A GARLASCO RICOMINCIA LA GUERRA DEI PC – LA DIFESA DI ANDREA SEMPIO HA CHIESTO AL GIP DI DISPORRE... x.com