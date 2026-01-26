Garlasco perché la difesa di Sempio chiede l'incidente probatorio sui pc | Movente di Stasi scagiona Andrea

L’avvocato di Andrea Sempio ha richiesto un incidente probatorio sui computer, evidenziando come le copie forensi possano rappresentare un elemento chiave per la difesa. La richiesta nasce dall’esigenza di chiarire il movente di Stasi e di ottenere elementi che possano scagionare Sempio. Senza queste analisi, la difesa ritiene difficile avanzare progressi nelle indagini e auspica un approfondimento che possa portare a una conclusione più chiara del caso.

Argomenti discussi: Caso Garlasco, consulenti Stasi: Cercano prove contro Alberto, lo scontro tra i legali; Garlasco, la difesa di Stasi sui file pornografici nel pc: La cartella Militare è irrilevante; Garlasco, è battaglia sui computer. La difesa di Stasi: L'unico pc che può parlare è quello di Chiara; Garlasco, la difesa di Stasi: Analizzare il computer di Chiara Poggi, non quello di Stasi.

Garlasco in TV, scontro a Mattino Cinque sull'incidente probatorio della difesa Stasi: Mi lasci finire il concettoTra diritto alla difesa, limiti tecnici e ricerca del movente, a Mattino Cinque si accende un confronto serrato che riporta a galla le contraddizioni del caso Garlasco. libero.it

Delitto di Garlasco, nuovo incidente probatorio: arriva la richiesta improvvisaPossibile ribaltone nel giallo del delitto di Garlasco: un nuovo incidente probatorio all'orizzonte. La richiesta dei legali di Sempio. newsmondo.it

