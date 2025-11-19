Meloni al Quirinale Schlein | Governo ossessionato dai complotti pensi alla crescita dell’Italia

« Doveroso il passaggio di Giorgia Meloni al Quirinale dopo l’attacco scomposto di ieri, la smettano di vedere complotti dove non ce ne sono e si occupino della condizione economica di questo Paese con i dati della Commissione europea che purtroppo raccontano l’Italia fanalino di coda in Europa sulla crescita. C'è moltissimo da fare per fare ripartire l’economia». Così la segretaria del Pd. 🔗 Leggi su Feedpress.me

