Il giornalista spiato a Meloni | Che ruolo ha il governo? Ma la premier parla di sé | La mia vita finita sui giornali – Video

Durante una conferenza stampa, la premier Giorgia Meloni ha risposto a una domanda sulla vicenda dello spionaggio con il software Paragon, rivolta dalla giornalista Susanna Turco dell’Espresso. La discussione si è conclusa con un fuori programma, in cui Meloni ha commentato la propria presenza sui media, riflettendo sul ruolo del governo e sulla propria vita pubblica.

Fuori programma alla fine della conferenza stampa, con la giornalista dell’ Espresso, Susanna Turco, indicata per rivolgere a Giorgia Meloni l’ultima domanda che lascia il microfono al collega Francesco Cancellato, al centro della vicenda di spionaggio con il software Paragon. “Chiedo cosa intende fare il governo per questa situazione, la stessa Paragon avrebbe offerto aiuto al governo per capire chi aveva spiato giornalisti, manager e funzionari dello Stato, ma il governo avrebbe rifiutato”, è la domanda che il direttore di Fanpage indirizza alla presidente del Consiglio. “Stiamo offrendo tutta la disponibilità per arrivare alla verità – risponde la premier – ma consentitemi di dire due cose: non ho mai detto che questa è una questione di campagna elettorale, ho anzi detto che è un tema serio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

