Gabriele Muccino arriva a Bologna per presentare il suo nuovo film, ‘Le cose non dette’. L’evento si svolge in due cinema della città, dove il regista incontrerà il pubblico e parlerà del progetto. Nel cast c’è anche Stefano Accorsi, che dice di aver dato il massimo per questa pellicola. È una giornata importante per il cinema bolognese, con l’attesa che cresce tra gli appassionati.

Bologna, 29 gennaio 2029 – Ci sono uno degli attori figli di Bologna che più ha avuto fortuna nel mondo del cinema e un regista che sta per arrivare sotto le Torri a presentare uno dei film più attesi del momento, uscito nelle sale proprio oggi. Parliamo di Stefano Accorsi e di Gabriele Muccino, che venerdì 30 gennaio sarà fra Modena e Bologna per le proiezioni di ‘ Le cose non dette ’: l’appuntamento è prima al Cinema Fossolo (alle 21.30) che riapre al pubblico una sala e poi e all’ Odeon alle 22.40, al termine dello spettacolo delle 20.45, dove risponderà alle domande in sala. “Noi ce l’abbiamo messa tutta – dice in una storia sui social Accorsi – secondo me è un film bellissimo e da oggi è tutto vostro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gabriele Muccino presenta ‘Le cose non dette’ in due cinema a Bologna. E nel cast c’è anche Stefano Accorsi: “Abbiamo dato il massimo”

