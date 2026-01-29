Gabriel Garko il marito Giorgio è un avvocato di Palermo

Gabriel Garko ha svelato di aver sposato il marito Giorgio in segreto circa due anni fa. La notizia arriva durante un’intervista a Verissimo, dove l’attore ha deciso di condividere questa parte della sua vita privata. Nessuna comunicazione ufficiale prima d’ora, e ora i fan scoprono che il matrimonio è avvenuto nel 2024, in modo riservato.

Nel corso di un'intervista concessa a Verissimo, Gabriel Garko ha rivelato di essersi sposato in segreto circa due anni fa (2 dicembre 2024). La scelta di mantenere tutto nel silenzio è dovuta al fatto che il compagno dell'attore non è un personaggio dello spettacolo, e Garko ha pertanto deciso di rispettare la privacy del coniuge. Proprio per queste ragioni le informazioni a disposizione sono molto poche. Sappiamo però che il compagno di Gabriel Garko, sposato dopo quattro anni di relazione, si chiama Giorgio, ed è di Palermo. Il settimanale Chi ha fornito qualche notizia in più, ossia che i due si sono sposati in gran segreto alla presenza di soli due testimoni.

