Chi è Giorgio avvocato di Palermo e nuovo marito di Gabriel Garko

Giorgio, avvocato di Palermo, è ufficialmente il nuovo marito di Gabriel Garko. I due si sono sposati in segreto due anni fa, davanti a pochi testimoni. La notizia è uscita ora, lasciando sorpresi molti. Nessuna conferma ufficiale, ma le indiscrezioni parlano di un legame solido e duraturo tra i due.

L'attore si è unito civilmente in gran segreto. E oggi spiega il perché di quella scelta Si chiama Giorgio l’uomo che, due anni fa, ha sposato in gran segreto Gabriel Garko davanti a soli due testimoni. A riportarlo è il settimanale Chi, che lo ha immortalato per le strade di Roma accanto all’attore, durante un pomeriggio di commissioni. Secondo la descrizione firmata da Azzurra Della Penna, Giorgio ha 40 anni, è di Palermo, ha origini nobiliari, fa l’avvocato ed è anche gestore di un Bed & Breakfast in Sicilia. Garko e Giorgio si sono uniti civilmente il 2 dicembre di due anni fa, in modo riservato.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Giorgio Garko

Durante un'intervista a Verissimo, l'attore Gabriel Garko ha annunciato di aver celebrato un matrimonio in privato.

Gabriel Garko, attore italiano, ha recentemente confermato il suo matrimonio con Giorgio, conosciuto quattro anni fa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

Ultime notizie su Giorgio Garko

Gabriel Garko ha fatto una rivelazione sorprendente a Verissimo: «Mi sono sposato»! L’attore ha raccontato di aver celebrato le nozze in segreto due anni fa con il suo storico compagno, Giorgio, in una cerimonia intima in Comune alla presenza di soli q - facebook.com facebook

