Chi è Giorgio avvocato di Palermo e nuovo marito di Gabriel Garko

Da today.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgio, avvocato di Palermo, è ufficialmente il nuovo marito di Gabriel Garko. I due si sono sposati in segreto due anni fa, davanti a pochi testimoni. La notizia è uscita ora, lasciando sorpresi molti. Nessuna conferma ufficiale, ma le indiscrezioni parlano di un legame solido e duraturo tra i due.

L'attore si è unito civilmente in gran segreto. E oggi spiega il perché di quella scelta Si chiama Giorgio l’uomo che, due anni fa, ha sposato in gran segreto Gabriel Garko davanti a soli due testimoni. A riportarlo è il settimanale Chi, che lo ha immortalato per le strade di Roma accanto all’attore, durante un pomeriggio di commissioni. Secondo la descrizione firmata da Azzurra Della Penna, Giorgio ha 40 anni, è di Palermo, ha origini nobiliari, fa l’avvocato ed è anche gestore di un Bed & Breakfast in Sicilia. Garko e Giorgio si sono uniti civilmente il 2 dicembre di due anni fa, in modo riservato.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Giorgio Garko

Gabriel Garko, l'annuncio a sorpresa: "Mi sono sposato". Chi è il marito Giorgio

Durante un'intervista a Verissimo, l'attore Gabriel Garko ha annunciato di aver celebrato un matrimonio in privato.

Chi è Giorgio, il marito di Gabriel Garko da due anni, dal matrimonio in gran segreto alla vita privata e professionale al loro incontro

Gabriel Garko, attore italiano, ha recentemente confermato il suo matrimonio con Giorgio, conosciuto quattro anni fa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Giorgio Garko

Argomenti discussi: Eredità di Valentino, l'ingegnere e l'avvocato che hanno le chiavi (e i segreti) del patrimonio dello stilista; Muro di ferro a Hebron: coprifuoco e arresti; Consob, il Cdm rinvia la nomina del presidente. Freni in pole position; Catanzaro - L'ammanco di cassa - Ex tesoriera dell'Ordine Avvocati, prima si autodenuncia assumendosi le responsabilità, poi le piovono addosso le querele di chi si sente diffamato e calunniato da sue presunte affermazioni - L'Italiano.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.