gabriel garko e anna safroncik di nuovo insieme in colpa dei sensi

Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano a lavorare insieme. Dopo aver condiviso il set in passato, si ritrovano di nuovo in una miniserie che promette emozioni forti e segreti nascosti. La coppia di attori si prepara a coinvolgere il pubblico con una storia di passioni e misteri.

Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano a fare coppia sullo schermo in una nuova miniserie che promette di catturare il pubblico con una storia di passioni travolgenti e segreti sepolti. "Colpa dei sensi" debutta venerdì 30 gennaio in prima serata su Canale 5, portando con sé un intreccio di amore, vendetta e misteri familiari ambientato nella suggestiva provincia marchigiana. Una storia di ritorni e passioni inaspettate. La trama ruota attorno al ritorno di Davide (Gabriel Garko) nella sua città natale per assistere il padre morente, accusato di uxoricidio. Questo ritorno forzato lo mette di fronte al suo passato sentimentale più doloroso: Laura (Anna Safroncik), il grande amore della sua gioventù, che ora è sposata con il suo ex migliore amico Enrico (Tommaso Basili), erede di una delle famiglie più ricche della zona.

Venerdì sera su Canale 5 arriva “Colpa dei sensi”, la nuova serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

