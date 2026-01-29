Futuro Fortini prosegue la sfida tra Roma e Napoli | CM

Roma e Napoli continuano a sfidarsi negli ultimi giorni di calciomercato per assicurarsi Niccolò Fortini. Il giovane terzino del 2006 ha attirato l’attenzione delle grandi squadre italiane grazie alle sue buone prestazioni. Le due città sono pronte a fare l’ultimo tentativo per convincere il ragazzo a scegliere il loro progetto.

