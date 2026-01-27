Fortini-Roma dietrofront inaspettato | cosa cambia a gennaio | CM

Da calciomercato.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma ha annunciato un cambio di strategia per il mercato di gennaio, con nuove decisioni sui movimenti in entrata e in uscita. La società intende rafforzare la squadra in vista del resto della stagione, mantenendo una comunicazione chiara e trasparente con i tifosi e gli operatori del settore. Queste scelte influenzeranno le prossime settimane di calciomercato e l’andamento della squadra.

La Roma vuole chiudere col botto questa finestra invernale di calciomercato: tutti i movimenti in casa giallorossa.  L’obiettivo è un esterno offensivo e l’oggetto dei desideri ha un nome e un cognome ben precisi: Yannick Ferreira Carrasco. La Roma proverà fino alla fine a convincere l’ Al-Shabab a cedere il calciatore che, intanto, ha già dato l’ok a una riduzione importante dello stipendio pur di trasferirsi in giallorosso. Gasperini Ansa Foto) – calciomercato.it Qualsiasi altro discorso di mercato relativo ad eventuali entrate verrà rimandato a giugno. Uno di questi riguarda Niccolò Fortini, difensore della Fiorentina e della nazionale Under-21 italiana classe 2006: l’esterno originario di Lucca piace tantissimo a Gian Piero Gasperini ma – secondo alcune informazioni raccolte dalla redazione di ‘Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

fortini roma dietrofront inaspettato cosa cambia a gennaio cm

© Calciomercato.it - Fortini-Roma, dietrofront inaspettato: cosa cambia a gennaio | CM

Approfondimenti su Fortini Roma

Inter, Giovane piace anche alla Roma: cosa cambia tra gennaio e giugno | CM.IT

Fortini-Roma, arrivano conferme: i giallorossi fanno sul serio | CM

La Roma mostra interesse per Niccolò Fortini, giovane esterno in crescita.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.