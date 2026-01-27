Fortini-Roma dietrofront inaspettato | cosa cambia a gennaio | CM

La Roma ha annunciato un cambio di strategia per il mercato di gennaio, con nuove decisioni sui movimenti in entrata e in uscita. La società intende rafforzare la squadra in vista del resto della stagione, mantenendo una comunicazione chiara e trasparente con i tifosi e gli operatori del settore. Queste scelte influenzeranno le prossime settimane di calciomercato e l’andamento della squadra.

La Roma vuole chiudere col botto questa finestra invernale di calciomercato: tutti i movimenti in casa giallorossa. L'obiettivo è un esterno offensivo e l'oggetto dei desideri ha un nome e un cognome ben precisi: Yannick Ferreira Carrasco. La Roma proverà fino alla fine a convincere l' Al-Shabab a cedere il calciatore che, intanto, ha già dato l'ok a una riduzione importante dello stipendio pur di trasferirsi in giallorosso. Gasperini Ansa Foto) – calciomercato.it Qualsiasi altro discorso di mercato relativo ad eventuali entrate verrà rimandato a giugno. Uno di questi riguarda Niccolò Fortini, difensore della Fiorentina e della nazionale Under-21 italiana classe 2006: l'esterno originario di Lucca piace tantissimo a Gian Piero Gasperini ma – secondo alcune informazioni raccolte dalla redazione di 'Calciomercato.

