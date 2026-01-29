Furto nella notte a Giugliano rubato un bancomat

Nella notte, una banda di ladri ha preso di mira un’agenzia bancaria di via Aniello Palumbo a Giugliano. Sono riusciti a portare via il bancomat senza essere visti. La polizia sta già indagando sull’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Furto nella notte a Giugliano. Una banda di malviventi ha portato via il bancomat di un’agenzia bancaria di via Aniello Palumbo. Il colpo è stato preceduto da un boato che ha svegliato di soprassalto i residenti della zona. Il fatto è accaduto intono alle 3. Sembra che i ladri dopo il colpo per ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine abbiano disseminato sull’asfalto dei chiodi. Sul posto sono giunte due pattuglie del locale commissariato. Ancora in corso i rilievi e al momento non si conosce l’ammontare della somma portata via. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it

Questa notte a Giugliano, una banda di ladri ha fatto esplodere il bancomat in via Palumbo, nel cuore del centro cittadino.

