Il furgone pieno di giornali rubato questa notte è stato usato per tentare il furto di un bancomat
Il furgone pieno di giornali da consegnare alle edicole rubato questa notte a Roccarainola è stato usato qualche ora dopo per tentare un furto a uno sportello bancomat a San Gennaro Vesuviano; il mezzo è stato poi ritrovato a Caivano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
