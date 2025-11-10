Il furgone pieno di giornali rubato questa notte è stato usato per tentare il furto di un bancomat

10 nov 2025

Il furgone pieno di giornali da consegnare alle edicole rubato questa notte a Roccarainola è stato usato qualche ora dopo per tentare un furto a uno sportello bancomat a San Gennaro Vesuviano; il mezzo è stato poi ritrovato a Caivano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

