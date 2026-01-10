Furto in pieno centro e fuga bloccato da due carabinieri in borghese e da un cittadino

Ieri mattina nel centro di Modena si è verificato un episodio di tentato furto. Due carabinieri in borghese, impegnati in servizio, hanno assistito a una fuga in via Canal Grande, bloccando il presunto autore grazie anche all’intervento di un cittadino. L’intera dinamica è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, che stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

Momenti concitati ieri mattina in centro a Modena. Tutto è iniziato verso le 10.30 in via Canal Grande, quando due Carabinieri del Reparto Operativo, in servizio in abiti civili, hanno notato un uomo che correva all'impazzata inseguito da un'altra persona. Intuendo immediatamente che fosse in.

